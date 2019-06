Bologna, se parte Bigon è corsa a due tra Massara e Osti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l'imminente arrivo di Walter Sabatini nel ruolo di direttore tecnico, l'edizione odierna del Corriere dello Sport si interroga sul futuro di Riccardo Bigon. In questo momento, il direttore sportivo rossoblù è ancora sotto contratto col club: nessuno lo manderà via ma se sarà lo stesso Bigon a decidere di andare a lavorare altrove, il suo sostituto è già stato individuato. Arriverà in rossoblù uno tra Frederic Massara e Carlo Osti, con i quali Sabatini ha lavorato rispettivamente alla Roma e alla Sampdoria.