Bologna, se parte Tomiyasu l'obiettivo per la difesa è Gabbia del Cagliari

vedi letture

Tomiyasu continua a essere al centro dei pensieri dell'Atalanta e per questo il Bologna è pronto a cautelarsi con un obiettivo per il ruolo di terzino destro. Il nome è quello di Gabbia del Cagliari, nome buono e pronto subito per sostituire un'eventuale grave perdita come quella del giapponese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.