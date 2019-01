Tre ipotesi per l'eventuale sostituzione di Filippo Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna il tecnico rossoblù continua a essere in bilico e si giocherà la panchina al rientro dalla sosta nella sfida contro la SPAL. Se non dovesse farcela ecco che il club gli darebbe il ben servito e ha già sondato il terreno con Francesco Guidolin, che però non sembra convinto dal progetto, Roberto Donadoni, ancora sotto contratto, che avrebbe dato una disponibilità di massima a tornare, e Sinisa Mihajlovic, con l'entourage del tecnico serbo che non ha chiuso la porta al suo ritorno.