Bologna, senti Donsah: "Sono rinato, voglio restare rossoblù. Parlerò con Mihajlovic"

Il centrocampista del Bologna, in prestito al Cercle Brugge, Godfred Donsah, ha parlato al Corriere dello Sport in merito al suo futuro: "Spero che Mihajlovic mi faccia rimanere. So che mi stima, con me è stata sempre leale: quando finirà il prestito al Cercle Brugge voglio prima di tutto il Bologna e lo dirò al mister. Sono tornato quello vero e la mia volontà è dimostrarlo in rossoblù".

Parole poi anche sulla ripresa del campionato belga: "Non vedo l'ora che ricominci, stanno pensando di riprendere dopo aver detto stop. Non ce la faccio più ad allenarmi da solo in casa. Qui sono finalmente rinato".