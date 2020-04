Bologna, senti Viviano: "Mi piacerebbe tornare in rossoblù. Ma per ora non c'è stato nulla"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il portiere Emiliano Viviano, attualmente svincolato, ha parlato del suo rapporto con Bologna e il Bologna spiegando che gli piacerebbe tornare in rossoblù: “Da Bologna non me ne sarei voluto andare, se avessimo avuto una società forte come quella attuale avremmo potuto raggiungere obiettivi superiori, ma sono state comunque stagioni belle e speciali. - continua Viviano – Tornerei volentieri al Bologna anche se ora ci sono due ottimi portieri come Da Costa e Skorupski, sarebbe fantastico, ma per ora non c'è stato nieinte”.