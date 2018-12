© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Bertolacci (27) è in scadenza col Milan, il Genoa vuole riportarlo a Marassi ma c'è anche il Bologna sulle sue tracce. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che Pippo Inzaghi ha fatto il nome del centrocampista ex Roma per potenziare la sua squadra durante il mercato di gennaio. Ma non è tutto, perché la formazione felsinea cerca anche elementi offensivi e nel mirino c'è Nicola Sansone (27), attaccante ex Sassuolo che non trova spazio al Villarreal. L'italo-tedesco piace anche alla Fiorentina.