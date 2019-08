© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Godfred Donsah è vicino alla cessione al Cercle Brugge. Il centrocampista del Bologna, come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, è vicino all'accordo con il club belga. Nll'ultima stagione ha trovato poco spazio con in rossoblù, soltanto sette le presenze stagionali in serie A.