Bologna, si cerca una squadra per Falletti: il giocatore preferisce l'estero

Un giocatore al quale il Bologna dovrà trovare per forza una nuova squadra (non rientrando nei piani di Sinisa Mihajlovic) è Cesar Falletti, che preferirebbe una cessione all’estero rispetto a un ritorno in serie B. E proprio per questo motivo - sottolinea il Corriere dello Sport - il compito che attende Bigon è tutt’altro che semplice, considerato che fin qua l’interessamento più concreto nei confronti del ragazzo uruguaiano lo aveva fatto l’Entella. Che poi per i tentennamenti di Falletti è andato su un altro giocatore.