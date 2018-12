© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato rossoblù direttamente dal Corriere di Bologna. Gennaio è il mese delle occasioni e degli esuberi e pertanto su quelli il Bologna sta monitorando la situazione: in avanti la scelta potrebbe restringersi tra Sansone del Villarreal, Kownacki della Sampdoria e Thereau della Fiorentina, con i viola che - insieme ad altri club, come il Sassuolo - restano particolarmente interessati alla situazione Pulgar. Il rinnovo del cileno sembra sempre più complicato e non è affatto da escludere che a gennaio finisca sul mercato per non portarlo a un anno dalla scadenza e che la sua cessione possa finanziare la campagna di rafforzamento invernale.