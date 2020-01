© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio al mercato futuro del Bologna sul Resto del Carlino in edicola con tre nomi sul taccuino di Sabatini per rinforzare un attacco dove restano in bilico Palacio (in scadenza di contratto) e Santander (che a gennaio resterà, ma in estate chissà). Il primo è quello di Emanuel Vignato del ChievoVerona che i felsinei hanno bloccato per l'estate per una cifra attorno ai 3 milioni più percentuale sulla rivendita futura. Gli altri due portano invece all'estero, negli USA e in Scozia per la precisione: si tratta dell'esterno classe 2000 Brian Rodriguez del Los Angeles Fc, calciatore che vanta già sei presenze e tre reti con l'Uruguay di Tabarez ed è valutato 10 milioni di euro, e di Alfredo Morelos, classe '96 del Glasgow Rangers, attaccante micidiale, ma anche dal carattere focoso. Il colombiano è seguito dallo scorso luglio.