Bologna, si punta all'arrivo di Aleesami a costo zero come vice Dijks

Il caos societario del Palermo potrebbe portare all'addio di numerosi giocatori. Uno di questi è Haitam Aleesami, giocatore che andrà in scadenza domani e che potrebbe approdare in Serie A. Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna infatti il terzino sinistro classe 1991 è finito nel mirino della squadra di Mihajlovic che sta pensando a lui come opzione a costo zero per portare a casa quel vice-Dijks necessario in seguito alla possibile cessione di Krejci, il quale starebbe valutando offerte dalla Turchia.