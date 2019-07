Bologna, si temporeggia per Hendrix. E domani arriva Saputo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna prende tempo per Jorrit Hendrix. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i rossoblù, pur avendo ormai il sì del giocatore e l'ok del PSV Eindhoven non hanno fatto il passo decisivo per chiudere l'affare. Sull'olandese ci sono proposte anche dalla Germania e dai russi del CSKA Mosca. Molto dipende dal destino di Erick Pulgar e dall'arrivo domani in città di Joey Saputo. Il presidente del club si incontrerà con Fenucci, Sabatini e Bigon per fare il punto sul mercato.