Bologna, si torna a parlare con Juan Jesus: il Cagliari si defila

In casa Bologna si torna a parlare con Juan Jesus per la difesa da consegnare nelle mani di Mihajlovic in vista della prossima stagione. Il giocatore in uscita dalla Roma era già stato accostato agli emiliani a gennaio ma ora l'affare potrebbe avere altri risvolti, anche perché il Cagliari, che sembrava molto interessata, ha mollato la presa per il brasiliano. A riportarlo è Tuttosport.