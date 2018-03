Bologna, sirene straniere per Verdi: il club spera nell'asta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cresce l'interesse attorno a Simone Verdi. Come riporta il Corriere di Bologna, infatti, in estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta per il fantasista rossoblù. In Italia il Napoli rimane in pole, ma tutto dipenderà dal futuro di Maurizio Sarri. C'è anche l'Inter, ma l'addio di Sabatini e il fair play finanziario frenano al momento questa possibilità. Nelle ultime settimane si è inserita la Roma di Eusebio Di Francesco al quale non dispiacerebbe allenare Verdi. Le novità però arrivano dall'estero: in Inghilterra Watford e Leicester hanno inviato degli emissari per visionarlo da vicino, in Spagna invece piace al Siviglia di Vincenzo Montella, e la sensazione è che sia stato proprio il tecnico italiano a informare i suoi dirigenti della sua stima nei confronti del giocatore del Bologna. In tutto ciò il club rossoblù spera si possa aprire un'asta così da far lievitare il prezzo.