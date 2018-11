Bologna, Skorupski ammette: "Sono stato vicino alla Fiorentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Lukas Skorupksi nella zona mista del Dall'Ara nel post-gara di Bologna-Fiorentina: “Quello di oggi è un punto importante, la Fiorentina è una grande squadra. Oggi potevano anche perdere. Speriamo di fare punti domenica perché le altre dietro di noi fanno punti. Il campionato è ancora molto lungo. Oggi ho salvato la partita, è vero, ma ci ha dato una mano anche il palo. Il terzultimo posto? La Fiorentina è un’ottima squadra e non era facile oggi. Le squadre in fondo alla classifica sono tutte vicino: lavoriamo, non ci buttiamo giù. Io vicino ai viola in estate? Sì c'è stata questa possibilità ma ho scelto Bologna perché mi hanno voluto molto", riporta Firenzeviola.it.