© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il portiere del Bologna Lukasz Skorupski dopo il ko subito sul campo della Juventus: “Mihajlovic ha detto peccato che non l’abbiamo pareggiata perché potevamo farlo. Ci ha dato due giorni liberi, quindi penso che sia contento. Peccato per il risultato, ma qui paghi ogni mezzo errore. Gli episodi? Non ho ancora visto niente, hanno parlato di rigore, ma non sono sicuro, devo rivedere. Pareggio più giusto? Hanno avuto tante occasioni, è la Juve, ma un punto per noi sarebbe valso oro. Davvero peccato”.