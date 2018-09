Bologna, Skorupski: "Sorrido di rabbia se penso alla B: non succederà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la 'sua' Roma: "In allenamento segniamo tanto: la storia cambierà anche in campo. La Serie B? Non me ne parli perché quando sento nominarla dai tifosi del Bologna, sorrido di rabbia: non succederà. Mi volevano Samp, Genoa e Fiorentina? Ho scelto il Bologna perché Inzaghi, Fenucci e Saputo mi hanno voluto più di tutti. Dopo la cessione di Alisson pentito di non essere rimasto? Alla Roma devo tutti, mi ha portato in Italia. Ma a fine stagione ho parlato con Monchi: volevo vivere una vita da portiere".