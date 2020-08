Bologna, Skov Olsen può partire in prestito: ci pensano anche i Rangers di Gerrard

Skov Olsen potrebbe lasciare il Bologna nel corso della prossima estate. Oltre alle proposte arrivate dalla Turchia da parte di Besiktas e Trabzonspor, che però non convincono il calciatore, anche il Copenaghen sembra pronto a farsi avanti per provare a riportare in patria il giocatore con la formula del prestito. Non solo, anche i Glasgow Rangers di Gerrard e la Real Sociedad, si sarebbero fatti avanti per chiederlo in prestito al club emiliano. I rossoblu ci pensano seriamente, anche perché lasciarlo partire con una formula temporanea, permetterebbe alla società di Saputo di rilanciare la carriera del talento danese. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.