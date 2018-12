© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato rossoblù direttamente dal Corriere di Bologna. Nei giorni scorsi è stato fatto un sondaggio per Angelo Ogbonna del West Ham ma l’ingaggio dell’ex azzurro è fuori portata e sul difensore è in vantaggio il Valencia. Molto più percorribile - al netto delle verifiche mediche da compiere, visto il lungo infortunio - la strada che porta all’esterno sinistro Leonardo Spinazzola: su di lui c’è anche il Genoa (così come sul milanista Bertolacci, altro obiettivo per la mediana) ma Bologna e Juventus ne hanno già parlato a lungo, al pari di Kean e di Sturaro, su cui c’è da registrare la concorrenza del Torino.