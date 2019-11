© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Soriano ha commentato così il match perso in rimonta dal suo Bologna contro l’Inter: “Abbiamo dato tutto reggendo l’urto contro una grande squadra, mettendo in campo coraggio e fiducia, forse anche concedendo qualcosa ma era inevitabile. Loro sono stati scaltri, non sono io a dover parlare di decisioni arbitrali, ma Rodrigo mi ha detto di aver sentito il contatto. E una punizione da lì a pochi minuti dalla fine avrebbe cambiato il finale. C’è comunque da migliorare, dobbiamo compattarci quando ci capita di calare fisicamente. Perdere così ci fa arrabbiare, dobbiamo usare questa rabbia per le prossime partite”, riporta il sito ufficiale del club felsineo.