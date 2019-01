Bologna, Soriano: "Al Toro mi mancavano fiducia e continuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la conferenza stampa di presentazione a Bologna Roberto Soriano ha parlato del suo addio al Torino dopo soli 6 mesi: "A Torino non ho avuto continuità perché ho avuto poco minutaggio, ma non era semplice. Non ho avuto il 100% di fiducia, condizione necessaria per esprimersi al meglio. Non ho giocato molto nel 3-5-2 ma non credo sia un problema. Spero da subito di dare una mano anche segnando qualche gol".