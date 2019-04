© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-1 contro l'Empoli, arrivata anche grazie a una sua rete: "Abbiamo fatto un passo importante per la salvezza ma non ci siamo ancora arrivati. A Milano andremo con la testa libera, per provare a fare punti. Mancano ancora quattro partite e il mister non ci permetterà di mollare. Il gol mio e di Sansone? Io e Nicola pensiamo prima al gruppo, ad arrivare prima possibie alla salvezza. Siamo contenti di aver segnato. Futuro? Vorrei restare qui".