© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, commenta così la vittoria dei suoi contro il Cagliari, arrivata anche grazie al suo gol. Queste le parole di Soriano riportate dal sito ufficiale del Bologna: “Un giorno bellissimo per tutti noi. Sono felice per aver ritrovato il gol che aspettavo da tanto, abbiamo dato una piccola gioia ai nostri tifosi che come si è visto sono la vera forza del Bologna. La strada è ancora lunga, oggi qualcosa abbiamo migliorato perché abbiamo iniziato a concretizzare qualche occasione da gol. Ci siamo espressi meno bene rispetto alle ultime uscite ma i tre punti sono troppo importanti. Qui c’è gente straordinaria, a Bologna io mi trovo benissimo e mi auguro che questo sia solo l’inizio”.