Bologna, Soriano: "Giocare senza tifosi non è calcio. Ce la giocheremo con tutti"

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato della sua avventura in rossoblu che ormai dura da un anno e mezzo ripartendo da cosa si aspetta dal calcio post Covid: "Giocare senza tifosi non è piacevole, non è calcio. Spero però che a breve un po' di persone possano tornare allo stadio". Poi parlando del Bologna che vedremo in questa stagione: "Vogliamo cominciare bene dopo il finale della passata stagione, migliorando ciò che non è andato lo scorso anno. Abbiamo subito una gara difficile sul campo del Milan ma andremo lì per giocarcela". Sulla Nazionale: "L'azzurro viene di conseguenza se uno fa bene nel club. Devo pensare al Bologna, non alla Nazionale".