Bologna, Soriano: "La Juve? Se giochiamo spensierati possiamo mettere in difficoltà tutti"

vedi letture

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, parla ai microfoni di Sky in vista della ripresa del campionato, che vedrà il suo Bologna fronteggiare la Juventus: "Farà un sorriso grande come un bambino piccolo, mi metto a disposizione della squadra e non penso solo a me stesso ma credo sia una caratteristica della squadra. Con la Juve possiamo fare bene, se giochiamo spensierati possiamo mettere in difficoltà chiunque. Il rinnovo di Mihajlovic? Sono felice che il mister abbia firmato, è capace di trasmettere tutto quello che ha dentro".