Bologna, Soriano: "La Roma ha grandi qualità, ma non ci snatureremo"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha presentato a Roma Tv la sfida in programma fra pochi minuti contro i giallorossi: "Come punti abbiamo iniziato bene, poi come prestazione possiamo fare meglio e quello di oggi è una bel banco di prova per noi. La Roma è una grande squadra, ma giochiamo in casa e ce la metteremo tutta per provare a vincere".

Cambierete qualcosa oggi?

"Anche l'anno scorso abbiamo fatto vedere che con qualsiasi squadra proviamo a fare il nostro gioco, a stare alti, giocare palla a terra e essere coraggiosi. Non sempre uno ci riesce, ma il Bologna ci deve provare anche se davanti c'è una squadra forte".

Che idea vi siete fatti della Roma?

"Sicuramente ha giocatori di qualità, che creano tanto, anche la nostra fase difensiva dovrà quindi essere buona. L'anno scorso abbiamo fatto bene con le grandi, abbiamo rispetto ma cercheremo di mettere il 100% in campo per fare risultato".