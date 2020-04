Bologna, Soriano: "La Serie A non è solo calciatori. Tanti senza lavoro, ripartiamo per loro"

vedi letture

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna Roberto Soriano ha parlato anche della possibile ripartenza del campionato: “Abbiamo tutti una voglia pazzesca di giocare. Ma per rispetto dei decessi e della salute sarà giusto farlo in sicurezza. Proviamoci, e sa per chi? Dicono che il calcio sia un mondo privilegiato, e va bene. Ma il calcio tutto non è solo chi corre. E’ pure un bel po’ di gente che in questo momento è senza lavoro. Non guadagna”.