Bologna, Soriano: "Mihajlovic ci chiede coraggio e aggressività"

© foto di PhotoViews

Roberto Soriano ha chiuso la giornata di Sky Sport 24 a Casteldebole con queste parole: “Stiamo lavorando intensamente ma ora è proprio questo che ci serve. L’atteggiamento che ci ha chiesto Mihajlovic è di grande coraggio, aggressività, fiducia, vuole che recuperiamo palla alti per essere il più possibile pericolosi. Il Mister mi chiede di darmi da fare tra le linee, puntare la difesa, cercare la conclusione o l’assist vincente. In generale vogliamo che sia chiaro che siamo molto contenti di Milano ma va tutto messo da parte, la gara più importante in assoluto è quella di domenica con il Genoa”.