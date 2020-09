Bologna, Soriano: "Normale avere le gambe pesanti. Vogliamo arrivare bene all'esordio"

L’attaccante del Bologna Roberto Soriano ha commentato così a Sky Sport l’amichevole pareggiata per 0-0 contro l’Entella: “Dopo il ritiro si hanno le gambe un po’ pesanti, è normale. Questa partita è stata una prova, dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio. Vogliamo arrivare bene al match di San Siro. Giocheremo come sempre per vincere secondo la filosofia del mister. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che non ci potranno essere”, ha concluso.