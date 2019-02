© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, il giocatore del Bologna Roberto Soriano ha parlato anche della sfida contro la Juventus: "E’ la squadra che ogni calciatore vorrebbe battere. Conoscendo un po’ l’ambiente bianconero me l’aspetto carichissima e vogliosa di dimenticare in fretta il ko di Madrid. Ma noi dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi, cercando di continuare a fare le cose positive che abbiamo fatto in queste tre partite. E sapendo fin d’ora che la Juve non ci concederà tante occasioni per segnare. Dunque, massima lucidità. E’ la squadra più forte: ma il calcio è strano. Chi pensava che potessimo prendere quattro gol in casa dal Frosinone? E che potessimo vincere in casa dell’Inter? E che potessimo mettere paura alla Roma? Eppure è successo. Affronteremo i bianconeri col coraggio e la fiducia che ci ha accompagnato nelle ultime partite. Anche perché ci sono dei punti in palio e nella condizione in cui siamo da ogni partita dobbiamo provare a portare a casa qualcosa. Se io incarno il nuovo Bologna? Non è mai un solo giocatore a poter cambiare una squadra: è tutta la squadra nel suo insieme che in queste tre partite è cresciuta. Il problema è che tra Inter, Genoa e Roma per le prestazioni che abbiamo fatto avremmo dovuto raccogliere 7 punti e invece ne abbiamo portati a casa solo 4".