© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo centrocampista del Bologna, Roberto Soriano, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club felsineo dopo aver firmato il suo nuovo contratto: "Fisicamente sto bene, non ho giocato con continuità ma mi sono sempre allenato al massimo. Sono pronto per aiutare il Bologna. In questi ultimi sei mesi ho fatto il trequartista o la mezzala e questi sono i ruoli che mi piacciono di più e dove riesco a rendere al meglio. Ho scelto il Bologna perché è una piazza importante che merita la serie A, sono qui per dare una mano".