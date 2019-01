Bologna, Soriano: "Via dal Toro perché non giocavo con continuità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervista doppia a Sportweek, settimanale de La Gazzetta dello Sport a Nicola Sansone e Roberto Soriano, entrambi nuovi acquisti del Bologna. "La comune avventura al Villarreal (risposta in coro)? A parte la seconda stagione il voto è nove e mezzo. Siamo partiti subiti forte, abbiamo segnato tanti gol, eravamo titolari fissi. Poi due anni fa le cose sono cambiate".

Perché (risponde Soriano)? "Abbiamo cambiato allenatore e ha cominciato a girarci male, anche perché entrambi abbiamo sofferto lunghi infortuni: Nicola è stato fuori da novembre a febbraio, io per due mesi a inizio stagione. Ma aver giocato in Spagna rimane un'esperienza indimenticabile: il calcio è concepito in modo diverso dal nostro, in campo c'è meno tatticismo, i terreni di gioco sono perfetti, il pubblico è generalmente civile".

Perché al Toro non ha funzionato? "Perché ho giocato una partita sì e tre no. Avevo bisogno di continuità, e giocando così poco era impossibile trovarla".