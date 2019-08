Bologna-SPAL, i voti ai tecnici: Mihajlovic da 10. Semplici ancora KO

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ce ne voglia Leonardo Semplici, ma quella di stasera non poteva che essere la partita di Sinisa Mihajlovic e, per certi versi, non poteva esserci un risultato differente. Il Bologna batte con merito la SPAL, mettendo in mostra tante di quelle qualità ammirate nella seconda parte della passata stagione, quando il tecnico serbo riuscì nell'impresa di salvare una squadra che sembrava destinata alla retrocessione, chiudendo il campionato in decima posizione.

SINISA MIHAJLOVIC 10 - Un voto che vale un po' per tutto. In una settimana è comparso a sorpresa in panchina a Verona, è stato dimesso dall'ospedale e ha guidato il suo Bologna alla prima vittoria stagionale. Coraggiosa la scelta di schierare subito Medel e di affidarsi a Destro come terminale offensivo, azzeccati i cambi nel finale: Santander segna (seppur in fuorigioco) e crea scompiglio, Palacio e Dzemaili fanno i leader. Al resto ci pensano Orsolini e Soriano. Quest'ultimo resta in campo nonostante i tanti errori e ripaga la fiducia nel migliore dei modi, con il gol decisivo al 93'.

LEONARDO SEMPLICI 5,5 - Seconda partita, seconda sconfitta in campionato per la SPAL. Un KO molto diverso rispetto a quello maturato in casa contro l'Atalanta: i ferraresi concedono tante occasioni al Bologna, che non sblocca prima il match solo a causa dell'imprecisione dei suoi giocatori e dei miracoli di Berisha e Vicari. Nella ripresa gli ospiti si schiacciano troppo, affidandosi solo a qualche sporadica ripartenza. I cambi non incidono, anche se Floccari sfiora il colpaccio. C'è tanto da lavorare, soprattutto sugli automatismi difensivi (tra partenze e infortuni, ci sono tanti volti nuovi), ma la stagione è lunga e il mister toscano saprà certamente trovare le contromisure.