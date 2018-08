Bologna-SPAL, le formazioni ufficiali: Petagna sfida Palacio

Sirigu 6: non può nulla sul capolavoro di Dzeko. Attento nelle volte in cui gli attaccanti della Roma hanno centrato la porta. Izzo 7: si immola su Pastore nel primo tempo, togliendo di fatto un gol che sembrava certo. Prestazione attenta e anche Dzeko è tenuto a bada. Si fa male...

Inter, Nainggolan: "Dispiace non esserci oggi, proverò a tornare col Toro"

Roma, il ds Monchi: "Sorpresi da Olsen. Gonalons in prestito"

Frosinone, Campbell si presenta: "Felice di far parte di questa famiglia"

Napoli, Allan: "Vittoria importante per iniziare bene la stagione"

Chievo, D'Anna: "Cristiano Ronaldo forte come quando lo vedi in tv"

Torino-Roma 0-1, Dzeko sblocca la gara in extremis

Juventus, il PSG ci prova per Khedira: per Allegri è incedibile

Inter, Asamoah: "Emozionato per il mio debutto in nerazzurro"

Udinese, Mandragora: "Ho trovato un gruppo di ragazzi per bene"

Comincia il campionato di Bologna e SPAL, due squadre chiamate a migliorarsi rispetto all'ultima stagione. C'è grande attesa per il debutto sulla panchina felsinea di Pippo Inzaghi, mentre i ferraresi ripartono dal maestro Leonardo Semplici. Ecco le scelte dei due allenatori:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy