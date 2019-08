Bologna-SPAL, standing ovation per Mihajlovic all'ingresso in campo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cori e striscioni per Sinisa Mihajlovic, accolto da un'autentica ovazione dal pubblico del Dall'Ara al momento dell'ingresso in campo. Tanto affetto per il tecnico serbo, che sta affrontando da oltre un mese la leucemia e che era già andato in panchina nella prima sfida di campionato, quella contro l'Hellas Verona.