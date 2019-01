Bologna, Spinazzola entro martedì. Altrimenti tutto su Cacciatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Spinazzola continua a essere la priorità per il Bologna, ma la formazione felsinea ha già individuato l'alternativa. Il Corriere dello Sport scrive che la dirigenza emiliana ha messo nel mirino Fabrizio Cacciatore del Chievo, esterno che può essere impiegato sia come quinto di centrocampo a destra e a sinistra che nella difesa a quattro. Fenucci e Bigon sono convinti di poter chiudere con i bianconeri tra lunedì e martedì, altrimenti la dirigenza bolognese è pronta a trattare con i clivensi per Cacciatore. I rossoblu hanno parlato del calciatore del Chievo ieri a Casteldebole con Di Campli, che è il suo agente e quello di Orsolini.