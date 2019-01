© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo che Spinazzola pare ormai essere una trattativa impossibile da concludere, il Bologna sfoglia la margherita per regalare a Inzaghi un difensore di fascia destra. Il procuratore di Sansone e Soriano, Tullio Tinti, ha proposto Rispoli del Palermo. Federico Pastorello ha indicato Dusan Basta in uscita dalla Lazio. Un'altra soluzione porta al nome di Bruno Peres in prestito dalla Roma al San Paolo. Infine, insieme a Cacciatore, vecchio pallino rossoblu, anche Luca Antonelli che però l'Empoli non pare intenzionato a cedere. A riportarlo è La Repubblica di Bologna.