Bologna, spiragli per Gabbiadini. Ma dovrebbe abbassarsi l'ingaggio

Manolo Gabbiadini ha aperto a un eventuale ritorno al Bologna, ma in quel caso dovrà abbassarsi l'ingaggio. I rossoblù spendono 1,8 milioni di euro per Mattia Destro - il più pagato - mentre il centravanti del Southampton è ben oltre i 2, fino al 30 giugno 2021. Così, in caso, il bergamasco dovrà trovare un accordo (molto lungo) con i felsinei, spalmando lo stipendio su più stagioni.