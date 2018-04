Bologna, spunta anche Ventura per il dopo-Donadoni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sul Corriere di Bologna spazio al futuro di Roberto Donadoni che potrebbe non restare alla guida del club. Solo un finale di stagione positivo potrebbe infatti portare alla conferma di un tecnico che però non ha più i favori della piazza. Tre le alternative: Gian Piero Gasperini dell'Atalanta, Marco Giampaolo della Sampdoria e lo svincolato Giampiero Ventura. Per quanto riguarda i primi due, scrive il quotidiano, permangono i dubbi sulla disponibilità di accettare i programmi attuali del club, mentre il terzo avrebbe tanta voglia di dimostrare il proprio valore e non costerebbe la luna. Resta però da vedere se Saputo e la dirigenza avrebbero il coraggio e la forza di portare a Casteldebole quello che è ritenuto il primo responsabile della disfatta azzurra.