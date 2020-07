Bologna stile turbo, il Lecce non c'è proprio: Soriano fa 2-0 dalla distanza dopo 5 minuti

Partenza devastante quella del Bologna, ma allo stesso tempo è come se il Lecce non si fosse presentato in quel del Dall'Ara, in una partita così importante per i sogni salvezza dei salentini. Al minuto 5 sul cronometro, è già 2-0: dopo l'iniziale vantaggio firmato Palacio, è arrivato il gol del raddoppio a firma di Soriano, che ha freddato Gabriel con un destro angolato da fuori area.