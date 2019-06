Bologna sul centrale Mechele del Bruges. Le altre piste dal Belgio

© foto di Federico De Luca

Gli uomini mercato del Bologna sono al lavoro in queste ore e - oltre agli incontri per Tomiyasu (serve limare il prezzo col Sint Truiden) - monitorano sempre il fronte belga per un altro centrale difensivo. In pole - scrive La Gazzetta dello Sport - c’è Brandon Mechele (Bruges) ma sono monitorati anche Dylan Bronn e Lucumí del Gent, oltre a Bubacarr Sanneh dell’Anderlecht.