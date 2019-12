© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna ha messo le mani su Emanuel Vignato, gioiellino del Chievo classe 2000. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club rossoblù ha superato l'agguerrita concorrenza per il trequartista prodigio del Chievo, cercato anche da Inter, Juventus, Barcellona e Benfica. Il club clivense - si legge - ha abbassato le pretese rispetto ai cinque milioni che chiedeva la scorsa estate. Il Bologna potrebbe prendere il giocatore e lasciarlo in prestito al Chievo, in modo da agevolare la trattativa.