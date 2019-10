© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha commentato così il match pareggiato per 2-2 contro la Lazio ai canali ufficiali del club felsineo: “Grande gara, il pareggio è giusto anche se possiamo fare meglio: quando fai due gol, soprattutto giocando in casa, la partita è da vincere. Peccato, siamo comunque contenti per la prestazione contro una grande squadra. Sul gol di Palacio è stato proprio lui a dirmi: “tira tira!” La palla è finita sul palo e lui ha fatto tap in. È andata bene. Sono contento, la concorrenza per giocarsi un posto da titolare fa bene, credo di essermi fatto trovare pronto e mi piace anche molto giocare in quella posizione. Il mister fa la differenza, quando c’è ci trasmette uno spirito diverso, è un grande allenatore è un grande uomo”