Bologna, Svanberg: "Più testa e meno ansia: possiamo fare meglio"

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha parlato al termine della sconfitta per 1-0 subita contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto una partita abbastanza buona, purtroppo non è arrivato il risultato ma dobbiamo pensare positivo e ripartire da questa prestazione. È capitato troppo spesso di giocare bene ma non riuscire a portare a casa i punti, come in questa occasione. Serve più testa e meno ansia. Ci manca sempre l’ultimo passaggio, possiamo fare meglio, io per primo. Migliorato questo aspetto possiamo sicuramente fare molti passi avanti". A riportarlo è il sito ufficiale del club emiliano.