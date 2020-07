Bologna, Svanberg: "Voglio fare bene per aiutare la squadra"

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha parlato così prima della sfida contro il Lecce ai microfoni di Dazn: “È importante per me, non ho giocato tanto. È la mia seconda partita da titolare, voglio fare bene soprattutto per aiutare la squadra”.