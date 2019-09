© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Miroslav Tanjga, vice di Sinisa Mihajlovic al Bologna, si è concentrato anche sui singoli, a partire da Federico Santander: "Ogni volta che ha giocato ha portato qualità alla squadra, in allenamento è sempre positivo, è sempre candidato per giocare a maggior ragione avendo giocato due partite in pochi giorni".

Una domanda anche sulle condizioni di Danilo: "Non è ancora pronto al 100%, sarà comunque convocato".

