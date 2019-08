Bologna, Tanjga: "La malattia di Miha non deve essere un alibi per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vice-allenatore del Bologna, Miroslav Tanjga, ha parlato così di mister Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa alla vigilia della gara con la SPAL: "Per tutti la notizia di Mihajlovic è stato uno shock, per alcuni ricevuto in maniera positiva, per altri negativa, ma non è una scusante per non render al meglio. Averlo in panchina fisicamente è meglio per il gruppo e sono convinto che domani possiamo vincere la partita”.