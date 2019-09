© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miroslav Tanjga, vice di Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, torna a parlare dell'errore di Sansone dal dischetto sul campo del Genoa: "Un rigore così si tira così sul 3-0 a cinque minuti dalla fine. In allenamento non ha tirato così e nessuno si aspettava che tirasse così. Comunque la lezione per lui e per tutta la squadra che queste cose non si fanno perché rischiano di non portare punti. La linea tra eroismo e perdente è molto sottile".

