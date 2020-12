Bologna, tanti sondaggi per l'attacco: piace anche Piccoli

vedi letture

Tra i nomi presi in considerazione dal Bologna in vista del mercato invernale c'è anche quello di Roberto Piccoli, attaccante di proprietà dell'Atalanta attualmente allo Spezia. Sinisa Mihajlovic ha chiesto un attaccante e il club emiliano avrebbe sondato il terreno anche per Lammers, potenzialmente in uscita dai nerazzurri. A riportarlo è Tuttosport.