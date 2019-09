Bologna, Tomiyasu: "Buoni i tortellini, ma preferisco il riso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata da Takehiro Tomiyasu al Resto del Carlino c'è spazio anche per il cibo e l'ambientamento in Italia e a Bologna: "Ho assaggiato i tortellini e sono buoni. Ma il riso resta il mio piatto preferito. Qua da voi comunque si mangia davvero bene, anche se un atleta non può lasciarsi troppo andare.Due mesi mi sono bastati per capire che la differenza tra i giapponesi e gli italiani sta nella capacità di fare subito amicizia, qua ho trovato gente accogliente, con la quale si entra subito in sintonia".